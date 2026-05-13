5月から6月にかけて北海道では山菜採りでの遭難が急増する時期で、特にタケノコ採りでの遭難が多くなっている。山菜採りに夢中になり山奥で方向を見失うのが原因の約8割で、遭難を防ぐには準備が大切だという。5月から6月…遭難する人が最多にカメラが捉えたのは、北海道・北広島市の分け入っても分け入っても、つたが絡まる青いやぶ。このところ、北海道では遭難が相次いでいる。遭難する人が最も多くなるのが5月から6月だ。厚別