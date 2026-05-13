タカマツハウスは5月12日、「住宅購入の検討の変化」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年3月19日〜3月20日、住宅購入を検討している、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県在住の20〜50代で世帯年収1,000万円以上のアッパーミドル層1,000人を対象にインターネットで行われた。○購入を検討している住宅の種別はじめに、「現在の住居形態」について尋ねたところ、20代や30代では「賃貸マンション・アパート(20代36.1%、30代41.