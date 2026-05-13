エム・ピー・ソリューションは5月12日、同社が実施した「キャッシュレス決済」に関する5つの調査レポートをもとに、未導入によって事業者が直面する「機会損失」の実態や、導入によるメリット、さらに現場で生じている新たな課題について解説した。○飲料自販機、約6割がキャッシュレス非対応で購入断念2025年2月7日〜2月14日、過去1年以内に飲料自販機利用経験がある九州在住の15歳〜69歳の男女595名、および東京都在住の同597名