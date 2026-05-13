エクサウィザーズは5月12日、AIエージェント開発・運用プラットフォーム「exaBase Studio」において、現場のユーザーとAIエージェントの協働開発を支援する新機能群「みんなで開発」を5月中に提供開始することを発表した。これにより、現場ユーザーが専門的な知識を持たなくても、ユースケースの探索から業務分析、要件定義、開発までをAIエージェントとエクサウィザーズの専門家が一気通貫で支援する。また、exaBase Studioのアプ