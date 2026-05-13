【2,000円以下セール】 セール期間：5月13日～5月27日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「2,000円以下セール」を開催している。期間は5月27日まで。 割引後の価格が2,000円以下となる作品を集めた「2,000円以下セール」が開始した。様