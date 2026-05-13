GENSEN HOLDINGSは8月7日、「大江戸温泉物語Premium 松乃井」(群馬県利根郡)をグランドオープンする。これに伴い、5月11日より宿泊予約を開始した。大江戸温泉物語Premium 松乃井利根川の渓谷に抱かれ、古くから「東京の奥座敷」として親しまれてきた水上温泉に位置する同施設は、都心から新幹線や車で約2時間圏内というアクセスの良さと、谷川岳の自然に囲まれた静かな環境を兼ね備える温泉宿。代々受け継がれてきた伝統や歴史を