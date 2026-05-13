「5月12日には東京都内で『全国赤十字大会』が開催されました。日本赤十字社（以下、日赤）の名誉総裁を務められている雅子さまのほか、名誉副総裁の紀子さま、常陸宮妃華子さま、𥶡仁親王妃信子さま、高円宮妃久子さまの四方が臨席されました。例年のように日赤にお勤めの愛子さまも、大会の運営のために会場にいらしたと思われます」そう語るのは皇室担当記者。皇室の方々が、粛々とおつとめに励まれるいっぽう、国会では