2027年春に就職を希望する学生を対象とした兵庫県就職希望調査で、兵庫県にゆかりのある学生のうち6割以上が県内企業への就職を選択肢に入れていることがわかった。この調査は、一般財団法人ひょうご経済研究所が、2027年春に就職を希望している大学生を中心に2026年1月から2月にかけ、インターネットで行い、510人から回答を得た。回答した学生のうち兵庫県内の学校に通う学生が65％、また県内に住む学生は72.6％だった。また