11日に参議院決算委員会が行われ、参政党の神谷宗幣代表（48）は政府が進める少子化対策について、高市早苗首相（65）に見解を問う場面があった。神谷氏は、15歳未満の人口が45年連続で減少している現状を踏まえ、「少子化対策が十分に機能しているとはいえない」と指摘。そのうえで、佐藤啓官房副長官（47）が読売新聞の取材で“ベビーシッターと家事の支援サービスの利用者の税負担を軽減することを検討する”と答えていたことを