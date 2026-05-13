阪神―ヤクルトプロ野球・阪神は12日、敵地神宮球場でヤクルトと対戦し、10-0で勝利した。5本の本塁打で快勝した一戦を、関西出身の元アイドルが観戦報告。ファンからは「勝利の女神来てる」「同じ空間にいたとは」といった声が上がっている。神宮のスタンドで、虎のポーズを見せたのは、アイドルグループ「NMB48」の元メンバーで現在はシンガーソングライターの山本彩。黒のビジターユニホームを着用した写真を自身のXに公開