猫が『水を飲んでくれない』ときの対策方法5選 1．水の器や設置場所を見直す 猫が水を飲まないときは、まず水の容器や設置場所を見直してみましょう。 猫はとても繊細な動物で、水を飲む環境にも強いこだわりを持っています。器の素材や形状が気に入らないだけで、飲水量が減ってしまうことも珍しくありません。 とくにヒゲが当たるのを嫌がり、たとえば深すぎたり小さすぎるお皿を拒否する猫も多いです。ま