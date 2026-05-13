あなたにとって『おばあちゃん』はどんな存在ですか？ きっとあなたが産まれたときからずっと深い愛情を持って接してくれているのでしょう。しかし子ども時代にその愛情の有難さに気が付ける人は多くありません。筆者の知人もまた、祖母からの愛情を当たり前だと思ってしまっていたそうですが、とあることがきっかけで感謝の気持ちを持てたそうです。 おばあちゃんの存在 物心ついた頃から私にとって祖母は『親が買って