ここ数日、ネット上を賑わせていたお笑い芸人の中山功太（45）が先輩のサバンナ高橋茂雄（50）からいじめを受けていたとされる騒動の波紋が広がっている。【もっと読む】サバンナ高橋茂雄いじめ謝罪のウラ… 光る相方・八木真澄の“ホワイトナイト”ぶり 関西では人柄が高評価サバンナ高橋がCMに出演する「ストッパ下痢止め」の発売元のライオンは11日、スポーツ紙の取材に対し、「現在総合的に対応を検討しております」とコメ