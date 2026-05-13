【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】私がやっていたボールに付いた「泥対策」 シェブロン杯では選手たちから不満が噴出したが…昔のトーナメントはコースの難易度を上げるといえば「長い距離、深いラフ、硬いグリーン」と決まっていました。今はピン位置も前後左右に大胆に振るようになり、同じホールでも使うクラブが2番手以上替わることも珍しくありません。「番手が替わる」といえば、前週の米PGAツアー「トゥルー