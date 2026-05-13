水島警察署 知人女性にわいせつな行為をしたなどとして、岡山県倉敷市の会社員の男（23）が13日、不同意わいせつと器物損壊の疑いで逮捕されました。 水島警察署によりますと、男は3月17日午後4時50分ごろから20日午後4時50分ごろまでの間、倉敷市内の建物の中で30代の知人女性のハンドクリームに精液を混入させて汚損し、女性の手に塗らせるわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性がハンドクリー