アメリカ司法省は11日、カリフォルニア州アルケイディアの市長を中国政府の工作員として活動した疑いで訴追したと発表しました。アメリカ司法省によりますと、中国政府の工作員として活動した疑いで訴追されたのは、カリフォルニア州アルケイディアの市長、アイリーン・ワン容疑者（58）です。ワン容疑者は市長に就任する前の2020年から2022年にかけ、中国政府関係者の指示を受け、自身が運営する中国系アメリカ人向けのニュースサ