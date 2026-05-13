◇プロ野球パ・リーグ 西武3-0ソフトバンク(12日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・柳田悠岐選手が、NPB通算213人目となる1500試合出場を達成しました。柳田選手はこの試合に「3番・DH」でスタメン出場し、節目の記録に到達。試合成立後の5回終了時には場内アナウンスで記録達成が紹介されると、記念ボードを掲げながらスタンドのファンへ丁寧にお辞儀しました。ただ、その直前の第3打席でレフトフライに倒れていたこともあり、