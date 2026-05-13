元ＮＨＫの中川安奈が１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、ＮＨＫを退職した後の世間の反応の厳しさを明かした。この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、局アナからフリーとなった女性アナウンサーたちが集合した。昨年ＮＨＫを退社しフリーとなった中川は、退社してこの１年の状況を聞かれ「風当たりは強いなと感じる」と率直意見。「フリーになった時、キャリアチェンジではなく、局に対する