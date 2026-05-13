フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。約１２０人の報道陣の前に登場。白い衣装に身を包み、笑顔で姿を現した。オープニングでは約３分のＶＴＲが流れ、１７歳の頃の映像などが流れると照れくさそうな表情を見せた。幼少期の頃の映像を見つめては目を潤ませて頬の涙を拭った。母からのメッセージもあり「すごくうれしい