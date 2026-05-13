事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が13日までにXを更新。車いす生活に対する一部の心ない声に反論した。猪狩は、一部ユーザーから「お前も毎日座って楽しとるやないか」などと指摘されたポストを引用。「座ってる＝楽してると思う方たまにいらっしゃるんですよね」と言及し、「一日中座りっぱなしで生活してみてはどうですか？」と問いかけた。続けて「脚は浮腫むし、腰は痛