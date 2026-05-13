「アストロズ−マリナーズ」（１２日、ヒューストン）アストロズの今井達也投手が約１カ月ぶりにメジャー復帰登板するも４回６失点でＫＯされた。許した２被弾はいずれも制球を乱した直後の一発。メジャー移籍後の課題は解消されず、新たな問題点も露呈した。悪夢が襲ったのは同点の四回、先頭のアロザレーナを見逃し三振に仕留めたかに思われた。だがＡＢＳチャレンジでボールに判定が覆り、その後、死球を与えてしまった