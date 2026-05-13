ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。報道陣との質疑応答で五輪を一言で表すと？と問われた坂本はしばらく考え込み、「守りかな」と意外なコメント。「ここでミスしたくないという気持ちが出てしまい、過去3大会