アンガールズ田中卓志（50）が13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。メルカリがマクドナルドの「ハッピーセット」の「ちいかわ」のおもちゃについて、出品禁止にするなど、レア商品などを高額転売する転売ヤー問題をめぐり、自身の経験したエピソードを明かした。番組では高額転売の実態について特集。ちいかわのハッピーセットはマクドナルドでは公式アプリでの制限販売の対応となり、メルカリが出品禁止