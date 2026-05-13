レアル・マドリードのレジェンドであるトニ・クロース氏が、古巣への失望を口にした。スペイン『MARCA』が伝えた。レアルは現地時間10日に行われたラ・リーガ第35節でバルセロナと対戦。開始早々にイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードに先制点を献上すると、スペイン代表FWフェラン・トーレスにも得点を許して最終的に0-2で敗れた。この結果、宿敵に目の前で2年連続29回目のラ・リーガ制覇を許したレアル。クラブ内部で