ほぼ無音で航行可能な次世代水上ドローンイタリアの造船大手フィンカンティエリは2026年4月20日、米国子会社であるFMG（フィンカンティエリ・マリン・グループ）を通じて、米セイルドローン（カリフォルニア州）が開発した新型の高速・多目的USV（無人水上艇）「スペクター（Spectre）」を建造すると発表しました。【画像】巡航ミサイル「トマホーク」を撃つ姿をいろんなアングルから「スペクター」は帆走機能を備え、対潜水艦戦