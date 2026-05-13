無許可で船の解体を請け負ったとして、神奈川県横浜市にある船舶会社の代表が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された渕田俊光容疑者は国や横浜市の許可を受けずに、千葉県の女性ら3人から5隻の船の解体作業を請け負った疑いがもたれています。渕田容疑者は、解体前の船を横浜の本牧ふ頭などに数十隻放置したとみられるほか、解体で生じたゴミを処分していなかったということです。横浜市は、渕田容疑者側に撤去を求める行政