ミラノ・コルティナ五輪の開会式解説でも話題となった漫画家のヤマザキマリ氏が１３日、ＮＨＫ「あさイチ」のインタビューで「老害」について、独自の考えを語った。この日の特集は「老害」。視聴者のさまざまな老害エピソードなどを紹介、老害のタイプなども分析した。一方で老いについて前向きなメッセージを送ったのがヤマザキ氏。「老害ってなんで『害』なのかと思う」と切り出し「また、害の範囲が広くなって、害じゃな