数多くのゲーム用コントローラーを開発してきたSCUF GamingがPlayStation 5のオフィシャルライセンスを取得したコントローラー「SCUF Omega(スカフオメガ)」を2026年5月12日に発売しました。SCUF Omegaは背面やグリップなどに追加のボタンを備えているほか、アナログスティックに非接触型磁気センサーを採用してドリフト現象の発生を低減していることも大きな特徴です。PlayStation®5用オフィシャルライセンスコントローラー