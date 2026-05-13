強い手なのに、攻めきれない。勝負どころで苦渋のフォールドを選んだポーカー美女が、悔しさをあらわにした。【映像】ポーカーグラドル、可愛すぎる“プク顔”の瞬間美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。“マシュマロボディ”が魅力のグラビアポーカー女子・西野夢菜が、自信のハンドを前に厳しい判断を迫られ