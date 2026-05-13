俳優のディーン・フジオカが自身のＳＮＳを更新し、祖母とのお別れを報告した。１３日までにインスタグラムを更新し、「兎追いしかの山小鮒釣りしかの川夢は今もめぐりて忘れがたきふるさと」（原文まま）と童謡「ふるさと」の歌詞をつづったディーン。「よく一緒に歌ったね。今までありがとう、おばあちゃん」と続け、祖母との２ショットや、手紙のやり取りを公開した。フォロワーからは「お祖母様、どうぞ安らかに。