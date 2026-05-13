◆米大リーグブレーブス５―２カブス（１２日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ブレーブス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、３打数無安打、１四球に終わって、２試合連続無安打となった。ブレーブスの先発は、右腕のホームズ。２回１死走者なしの１打席目は空振り三振に倒れた。ブレグマンの４号ソロで追いついた４回は、１死一塁で２