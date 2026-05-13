1992年に26歳で亡くなったシンガー・ソングライター尾崎豊さんの妻・尾崎繁美さんが13日、自身のインスタグラムを更新。38年目の結婚記念日を報告し、尾崎さんの“お気に入りの一枚”を公開した。【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの一枚”の尾崎豊さん繁美さんは「5/12は豊と私の38年目の結婚記念日でした 1988年5月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えた まば