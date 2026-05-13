確定した刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐり、法務省は検察官の「抗告」＝不服申し立ての原則禁止を改正案の本則に盛り込む方針を固めました。【映像】自民党本部の様子政府関係者によりますと、13日の自民党の会議に提示する修正案では、刑事訴訟法の本則に書かれている検察官の抗告を認める規定を削除します。一方で、再審開始の決定を取り消す十分な理由がある場合は、抗告が可能だとする規定を盛り込みます。