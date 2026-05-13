ホワイトハウスを出発する前のトランプ米大統領＝12日/Kent Nishimura/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は12日、中国・北京では習近平（シーチンピン）国家主席とイラン問題について「長く話し合う」つもりだと述べた。一方で、紛争終結に向け中国の助けを必要とするとの見方は一蹴した。トランプ氏はホワイトハウスの南庭でCNNの記者に「イランに関して、われわれはいかなる助けも必要だとは考えていない。いずれにせよわ