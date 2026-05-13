フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングスの今年3月までの1年間の営業損益は、初の赤字となりました。【映像】フジ・メディアHD 初の営業赤字フジ・メディア・ホールディングスの2025年度の通期決算で、本業のもうけを示す営業損益は87億円の赤字となりました。元タレントの性加害問題の影響で広告収入が大幅に減少したことが主な要因です。一方、都市開発・観光事業は、251億円の黒字でした。清水社長「当社グル