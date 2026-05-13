キム・チャンミン監督を死に至らしめた加害者たちの通話記録が公開された。衝撃的な犯行の告白だけでなく、警察の捜査をあざ笑う様子までもが収められていた。【画像】顔は腫れ上がり、出血も…搬送時の故キム監督韓国のテレビ局『JTBC』が報じた内容によると、事件の主犯であるイ被告は、事件当日に警察の取り調べを受けた後、共犯者のイム被告との通話で犯行当時の状況を語っていた。イ被告は通話の中で、「殺そうと蹴った。また