BTSが、世界の音楽市場で再び圧倒的な存在感を示した。5月12日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア「Billboard」が発表した最新チャート（5月16日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が「グローバル（アメリカ除く）」チャートで首位を奪還し1位を記録。「グローバル200」チャートでも2位にランクインした。【画像】「泣かないで」JIMIN、“神対応”に感動広がる特に「グローバル（アメリカ