【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の高橋文哉ががパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）の公式X（旧Twitter）が12日、更新された。高橋が同日放送の番組を欠席することを発表した。【写真】高橋文哉の代役を務める34歳元人気アイドル◆高橋文哉、ラジオ番組当日欠席公式SNSでは「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンX』は、高橋文哉