BTSのJIMNがメキシコシティ公演で見せた“ファン愛”に、多くの反響が寄せられている。最近、SNSやオンラインコミュニティを中心に、メキシコシティ公演の様子を収めた短い動画が急速に拡散された。【画像】JIMIN、配信中に放送事故!? 「なんで透けてるの？」公開された映像には、客席で感激のあまり涙を流す少女ファンの姿が映っており、ステージ上でそれを見つけたJIMINの行動が大きな注目を集めている。JIMINはその少女を見つめ