プリマハムは5月9日、東京都江東区のスモールワールズでファンイベント「香薫で地球人をメロメロにする大作戦 2026」を開いた。同イベントは5月9日の「香薫の日」に合わせて行われたもので、抽選で選ばれた48組109人が参加、日ごろから「香薫」を購入している“プリマハムファン”との交流を深めた。当日は、グルメプレゼンターのはっしー(橋本陽)さんが司会を務め、ゲストにお笑いコンビのトレンディエンジェルさんを迎え、「香薫