【「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」・「HG 1/144 01ガンダム【再販】」・「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」】 5月15日11時～5月27日15時 抽選販売予定 価格：2,420円～ 「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」、「HG 1/144 01ガンダム【再販】」、「HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」の抽選販