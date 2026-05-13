佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。「蚊が本格始動」 ことしも、蚊が飛んでいるのを見かけるようになりました。蚊は気温が25℃を超えると活動が活発になり、30℃を超えると活動が鈍くなるといわれています。最近は各地で夏日を観測するようになったので、すでに蚊に刺された方も多いのではないでしょうか。そろそろ、虫よけスプレーや虫刺されの薬などを用意