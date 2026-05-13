5月25日の「みやざきマンゴーの日」に合わせて、タカノフルーツパーラーから特別仕様の「宮崎マンゴーのパフェ～みやざきマンゴーの日仕立て～」が登場します。濃厚な甘みととろける果肉が魅力の宮崎マンゴーをたっぷり楽しめる、まさにご褒美感あふれる一品♡1日限定で味わえるスペシャルメニューは、マンゴー好きなら見逃せません。店舗ごとに異なる価