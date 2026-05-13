フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が13日までに自身のインスタグラムを更新。スカート姿で“180度開脚ショット”を披露した。「朗読劇『ロマンス』公演限定グッズもぜひゲットしてくださいね最前特典と物販グッズは別の物がご用意されてますよチェキもあります」と、スカートで“180度開脚”しているショットをアップ。そして、「開脚写真は果たしてグッズに採用されているのかどうかお楽しみに