「第79回カンヌ国際映画祭」がフランス現地時間5月12日に開幕し、コンペティション部門出品作『箱の中の羊』を携えた是枝裕和監督が、オープニングセレモニーのレッドカーペットに登場した。【画像】今回のカンヌ、主要部門で上映される日本作品爽やかな青空の下、世界各国の映画監督や俳優、セレブリティたちが豪華衣装で集結する中、是枝監督はブラックのタキシード姿で登場。胸元には、翼をモチーフにしたショーメの一点物