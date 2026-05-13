13日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台後半で取引された。午前10時現在は前日比20銭円安ドル高の1ドル＝157円70〜73銭。ユーロは10銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円12〜14銭。米長期金利の上昇に伴い日米金利差が意識され、円を売ってドルを買う動きが先行した。市場では「政府、日銀による為替介入への警戒感が高まっている」（外為ブローカー）との声があった。