親から賃貸アパートやマンションを相続し、毎月の家賃が口座に振り込まれる――。一見、バラ色の老後を約束する「不労所得」のように思えますが、そこには落とし穴が潜んでいることも。本記事では佐藤さん（仮名）の事例とともに、賃貸不動産の相続時の注意点について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変