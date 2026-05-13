三重県津市に本店を置く百五銀行は12日、増収増益となる昨年度の決算を発表し、当期純利益は2期連続で過去最高となりました。昨年度の連結業績で一般企業の売上高にあたる経常収益は、前年度より30.4％増の約1623億9900万円。また、経常利益は44.1％増の約370億3200万円となりました。最終的な利益となる当期純利益は約268億3900万円となり、連結、銀行単体ともに、増収増益でいずれの当期純利益も2期連続で過去最高となりました。