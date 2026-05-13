夏油（げとう）高原温泉郷は、岩手県北上市に位置し、奥羽山脈のふところに抱かれた大自然の恵みを存分に味わえる温泉地です。ここには「夏油温泉」「入畑（いりはた）温泉」「瀬美温泉」「水神温泉」「夏油高原温泉」という個性豊かな5つの温泉が集まっており、宿泊はもちろん日帰り入浴でも多彩な湯巡りを楽しむことができます。なかでも「夏油温泉」は、全国名湯100選にも選ばれた歴史ある秘湯として知られています。その最大の