さまざまな噂が飛び交うなか、いったい「どんな姿」で登場するのか一時期は会社の存続も危ぶまれるほどの経営難に陥った三菱自動車工業（以下、三菱）ですが、近年はもともと自社が得意としていたSUVを中心としたラインナップがユーザーの心を掴み、ロングセラーモデルの「デリカD：5」や軽スーパーハイトワゴンの「デリカミニ」のヒットなどによって、その存在感を再び高めています。そんな三菱の往年のファンが復活を心待ち